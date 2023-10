Fabbrico - Fidentina 0 - 2 | Pellegrini regala la prima esultanza ai granata

Giornata da non dimenticare per la Fidentina che al settimo turno del campionato di Eccellenza trova i primi punti in classifica facendo bottino pieno in trasferta in casa del Fabbrico e lasciando così l’ultimo posto in classifica dove ora rimane sola la Bagnolese che però a sua volta conquista il primo punto stagionale.

Il match non è per niente scontato e nemmeno molto tranquillo per i granata parmensi che dopo appena tre minuti passano in vantaggio grazie alla rete di Pellegrini. Le cose si mettono quindi subito bene, ma il match è ancora lungo e difendere la rete di vantaggio fino al triplice fischio è tutt’altro che una passeggiata. Al 93' arriva poi il raddoppio firmato da Delfanti.