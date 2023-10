Luzzara - Il Cervo 1 - 0 | Neroverdi ancora ultimi

Sconfitta nella settima giornata per Il Cervo che rimane ultimo in classifica a cinque punti insieme alla Pontenurese. Sul campo del Luzzara i neroverdi non riescono ad imporre il proprio gioco e passano in svantaggio al 38’ per un episodio quando ai padroni di casa viene concesso un calcio di rigore.

A trasformarlo è Gualtieri che porta avanti i suoi, poi il Luzzara cerca il gol per chiudere il match, mentre Il Cervo senza troppa convinzione cerca qualche imbucata per provare ad ottenere almeno un pareggio che però non arriva.