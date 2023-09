Alsenese - Noceto 4 - 1 | Brutta caduta per i gialloblù

Squadra in casa

Squadra in casa Alsenese

Brutta caduta del Noceto sul campo dell’Alsenese che trova invece la sua seconda vittoria in campionato. A passare in vantaggio sono proprio i gialloblù che già al 4’ mettono la firma sulla gara con Simone. Allo scadere del primo tempo però è Marzoli a pareggiare i conti e a tagliare le gambe ai parmensi in un momento delicato.

Nella ripresa infatti i piacentini partono meglio e al 56’ effettuano già il sorpasso con Cocchi. Poco dopo l’ora di gioco, al 64’ è invece Luca Barbarini a calare il tris, seguito poi dal poker firmato sempre Barbarini al 78’ quando la partita è ormai definitivamente compromessa e il finale è 4-1.