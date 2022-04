Fidentina - Bibbiano San Polo 3 - 0 | Non c'è storia in campo, i granata dominano

Bella prova della Fidentina che nella penultima di campionato vince per 3-0 in casa contro il già retrocesso Bibbiano San Polo. I granata si sono portati con questa vittoria al sesto posto insieme ad Arcetana e Salsomaggiore. A sbloccare il risultato ci ha pensato Bruschi dopo appena quattro minuti di gioco e al 14’ i parmensi erano già sul 2-0 grazie alla rete di Scappi, con il risultato già in ghiaccio prima del quarto d’ora del primo tempo. Il Bibbiano non è stato capace di reagire e la Fidentina ha controllato trovando anche il tris all’84’ con Viani.