Fidentina - Real Formigine 2 - 2 | I granata si fanno raggiungere due volte

Lo scorso anno hanno messo in difficoltà anche le grandi con buone prove, fornendo sempre prestazioni aperte ad ogni risultato e divertenti, oggi hanno pareggiato: questo pomeriggio Fidentina e Real Formigine hanno chiuso la contesa sul 2-2, forse il risultato più giusto che potesse esserci. A sbloccare il risultato è stata la squadra parmense al 10’ con Pellegrini, ma la risposta del solito Habib è arrivata già al 23’. Passata la mezzora, al 36’, Pellegrini ha messo a segno una doppietta personale che ha riportato in vantaggio i suoi e quando il match sembrava ormai chiuso per i granata, al 78’ Hoxha ha trasformato un calcio di rigore conquistato dai verdeblù che ha decretato il pareggio finale.