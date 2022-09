Terme Monticelli - Brescello 4 - 3 | Vittoria in rimonta per i parmensi

Seconda vittoria consecutiva per il Terme Monticelli che parte benissimo in questo campionato di Promozione e rimane in vetta al Girone A dopo il 4-3 ottenuto contro il Brescello. A passare in vantaggio sono stati i reggiani con Gargiulo al 20’, poi i parmensi hanno pareggiato dieci minuti più tardi con Cortelazzi.

Ancora tre giri di orologio e Vecchiattini ribalta il risultato portando in vantaggio i suoi. Nella ripresa il Brescello riagguanta il pareggio al 63’ con un rigore trasformato ancora da Gargiulo e due minuti più tardi rispondono i termali con Vecchiattini che trova la doppietta personale. E’ poi il 72’ quando Musiari chiude il match per i biancocelesti. A nulla serve la rete di Soragna segnata all’89’ per il Brescello.