Fidentina - Rolo 2 - 0 | Si può cominciare a festeggiare la salvezza

Squadra in casa

Squadra in casa Fidentina

Finale di campionato da sogno per la Fidentina che dopo aver sofferto per tutto l’anno ha conquistato ormai la salvezza dopo la vittoria ottenuta in casa contro il Rolo che ha permesso di raggiungere quota 45 punti quando la quintultima è a soli 36.

Partenza col turbo per i granata che hanno sbloccato però il risultato solo al 24’ grazie alla rete di Panaro. Negli spogliatoi si è andati sull’1-0, poi nella ripresa la Fidentina ha controllato il vantaggio. Il raddoppio è arrivato poi all’86’ grazie a El Hani che ha permesso di chiudere senza patemi il match e la stagione.