Futura Fornovo Medesano - Carignano 1 - 0 | Decide Moscatiello su rigore

Fornovo Medesano - US Carignano

Il Fornovo Medesano cercava punti per mettersi in salvo e il Carignano punti per confermarsi al terzo posto del Girone A di Promozione e tra le due squadre è uscita una bella partita, divertente ed emozionante. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la squadra di casa che al 12’ si è conquistata un rigore con Donelli, bravo nel pressare la difesa avversaria e nel costringere il portiere Merialdi ad atterrarlo.

Sul dischetto si è presentato poi Moscatiello che, con un rasoterra molto angolato, ha lasciato senza possibilità di opporsi Merialdi. A questo punto i giallorossi cominciano a cercare il pareggio a testa bassa, rendendo la partita molto piacevole, ma è il Fornovo ad andare ancora vicino alla rete nel secondo tempo con Capocasa prima e Somian poi. Il Carignano alla fine non riesce a trovare spazi nella difesa di casa e la squadra del presidente Squeri trova tre punti d’oro in ottica salvezza.