Gotico Garibaldina - Il Cervo 0 - 2 | Prima vittoria per gli uomini di Ferrari

Vince la sua prima partita in campionato Il Cervo e lo fa in trasferta in casa della Gorico Garibaldina

Arriva la prima vittoria in campionato per Il Cervo che segna due reti in casa dei piacentini del Gotico Garibaldina e sale a cinque punti in classifica. Al 4’ ci provano già gli ospiti con Pagano che calcia bene, ma il portiere avversario riesce a parare. All’11’ arriva il vantaggio per Il Cervo quando Mazzara serve Jacopo Pin che la mette in rete.

Al 22’ ci prova poi Mazzara su assist di Pagano ma il tiro non centra lo specchio della porta. Spreca ancora Mazzara al 30’ su cross di Aurely, poi al 45’ trova il raddoppio mettendola di testa sotto la traversa su cross di Pagano. Nella ripresa Gli ospiti controllano il vantaggio e rischiano qualcosa quando Oppici viene espulso al 75’, ma tengono duro e conquistano tre punti importantissimi che fanno scattare la festa.