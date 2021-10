Il Cervo - Castellana Fontana 2 - 3 | Neroverdi in vantaggio, beffati nel finale

Da tempo a Collecchio non si vedeva un match così bello e divertente, giocato a viso aperto da entrambe le squadre che hanno fornito un’ottima prestazione. A passare in vantaggio sono stati gli ospiti al 12’ con una bella azione corale finalizzata da Cossetti. Il primo tempo è terminato sullo 0-1, ma nella ripresa Il Cervo ha messo subito in campo una bella reazione e ha trovato il pareggio al 50’ su rigore con Pagano che dal dischetto con grande freddezza ha messo in rete.

Al 57’ i padroni di casa sono poi passati in vantaggio ribaltando il risultato quando Marabelli ha atterrato l’ultimo uomo ed è stato espulso generando un calcio di punizione che è stato poi battuto magistralmente da Pin, autore del raddoppio. Il Castellana Fontana in inferiorità numerica ha continuato a spingere per cercare di riprendere in mano la partita e al 92’ riesce nell’intento di pareggiare con Di Placido. La beffa per i parmensi arriva però al 94’ quando Cossetti segna la sua doppietta personale al termine di una bella azione di squadra e lascia l’amaro in bocca alla squadra di mister Ferrari che può dirsi comunque contento per la bella prestazione dei suoi ragazzi.