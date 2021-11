Il Cervo - Noceto 4 - 2 | Gialloblù sottotono, Il Cervo domina per oltre ottanta minuti

Grande vittoria del Cervo che in casa contro il Noceto segna quattro reti e conquista tre punti d’oro in ottica salvezza. In campo i ragazzi di mister Ferrari dominano per oltre 80 minuti, contro i gialloblù che offrono una delle peggiori prestazioni della stagione e si svegliano solo nel finale. La partita si sblocca al 31’ quando Marko calcia dal limite e trova l’angolo dove Lucani non può arrivare. Al 41’ i padroni di casa raddoppiano approfittando di un errore difensivo degli ospiti e Pagano in velocità si porta in area arrivando al tiro ma colpisce Barbarini: a questo punto Mazzara si avventa sul pallone e in tap-in manda in rete.

Appena entrati in campo per la ripresa, Il Cervo trova subito il 3-0 al 48’ quando Mazzara si fa trovare ancora pronto sul salvataggio di un avversario e ribatte in rete da pochi passi. Al 74’ il poker viene servito da Delnevo che sul secondo palo riceve un bel cross di Tagliavini e di testa batte ancora Lucani. Quando mancano sei minuti al termine del match si fa vedere il Noceto che conquista un calcio di rigore con Luca Barbarini: sul dischetto va Delporto che non sbaglia. Nel primo minuto di recupero poi accorcia ancora le distanze la squadra gialloblù con Barbarini su punizione, ma non serve ormai a nulla.