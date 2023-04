Il Cervo - Solignano 2 - 1 | Prove di salvezza per Il Cervo, Solignano appeso a un filo

Ancora un’ultima, tenue speranza per il Solignano che oggi è stato sconfitto in casa del Cervo: i biancazzurri devono sperare di vincere la prossima, lo scontro direttissimo in casa del Vigolo Marchese, e sperare anche che Team Traversetolo e Terme Monticelli perdano per poter andare ai play out.

I neroverdi invece si sono portati a più due sugli spareggi salvezza e possono cominciare a cantare vittoria, ma con moderazione. A partire meglio sono stati proprio i padroni di casa con la rete al 18’ di Pin. La replica degli ospiti è arrivata al 36’ con Montali, poi, dopo una ripresa molto equilibrata, è stato Aurely a segnare la rete della vittoria per Il Cervo al 94’.