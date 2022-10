La Pieve Nonantola - Piccardo Traversetolo 1 - 0 | Annata storta per i gialloneri sconfitti anche in casa dei granata modenesi

Squadra in casa

Squadra in casa La Pieve Nonantola

Non riesce a raddrizzare il campionato la Piccardo Traversetolo che perde anche in casa della neopromossa La Pieve Nonantola. Partono bene i parmensi con una doppia occasione, ma è bravo Ortensi a parare coi piedi e poi i difensori granata a respingere sulla linea. Passa poi un minuto e arriva un’occasionissima anche per i padroni di casa con rilancio di Caccialupi che viene rimpallato da Tecci, il rimpallo termina di un nulla fuori.

Al 32’ si rivedono i gialloneri con un colpo di testa di Notari che termina fuori di pochissimo. Chiudono in attacco poi i parmensi prima dell’intervallo e nella ripresa il match riparte con ritmi più lenti e sostanziale equilibrio rotto solo dall’85’ con una prolungata azione dei padroni di casa che vincono una serie di rimpalli in area di rigore con la palla che schizza verso Rizzo che da due metri batte un incolpevole Broccoli.