Langhiranese - Tonnotto San Secondo 1 - 1 | Buon punto per i grigiorossi, tuttineri si allontanano dalla vetta

La Langhiranese ferma il Tonnotto sul pareggio e conquista un buon punticino, soprattutto calcolando gli avversari di giornata; i tuttineri, che in tre partite sono riusciti a racimolare solo due punti, stanno perdendo sempre più terreno dal Castellana Fontana che oggi ha vinto contro Il Cervo e si è portato a quattro punti dai parmensi. Partono bene gli ospiti, ma i padroni di casa sono determinati a resistere il più possibile.

Al 23’ poi i grigiorossi passano in vantaggio con una prodezza di Dalla Fiora che, segnando direttamente da calcio d’angolo, lascia tutti a bocca aperta. Ci prova poi Drebli in contropiede e va vicino al raddoppio, ma non trova la porta; risponde il Tonnotto con Anastasia che trova il salvataggio sulla linea di Sana. Nella ripresa è più determinata la squadra ospite e al 58’ arriva il pareggio quando Pescosta approfitta di una mischia in area per calciare in rete il pallone dell’1-1.

Entrambe poi vogliono provare a vincerla, così la Langhiranese sfiora ancora il vantaggio con Zanichelli e Babboni, ma in entrambi i casi arriva la risposta di Armi. Nel finale, molto combattuto e acceso, i tuttineri colpiscono un palo con Mariniello e sfiorano ancora la rete con il colpo di testa di Lorenzini, ma il risultato non cambia.