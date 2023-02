Noceto - Felino 0 - 0 | Pari e patta nello scontro diretto

Pareggio a reti inviolate nel derby tra Noceto e Felino. Entrambe le squadre cercano prima di tutto la salvezza, ma si trovano anche poco distanti dai play off. Al termine della gara sono rimaste separate da un punti con i gialloblù avanti rispetto ai rossoblù. Il match è stato fortemente equilibrato e alla fine il pareggio è stato il risultato giusto. Gli spareggi promozione distano solo tre punti per il Felino che è la squadra più indietro in classifica, e solamente due per il Noceto.