Noceto - Team Traversetolo 4 - 2 | Rosanero sempre più ultimi

Torna alla vittoria il Noceto che tra le mura amiche si impone per 4-2 nel derby giocato il fanalino di coda Team Traversetolo. Il vantaggio per i gialloblù è arrivato al 28’ con Ajdini, ma solo quattro minuti più tardi Genitoni ha trovato il pareggio per i rosanero.

Al 40’ è stato poi Michele Barbarini a raddoppiare per i padroni di casa e il primo tempo si è chiuso sul 2-1. Nella ripresa il Noceto ha chiuso il risultato segnando con Carlucci al 60’. Il Team Traversetolo ha provato poi a riaprirla al 72’ con Rolli, ma Zivieri ha calato il poker per i gialloblù al 77’ e il match è così terminato 4-2.