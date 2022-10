Piccardo Traversetolo - Virtus Castelfranco 0 - 2 | I gialloneri cadono con la capolista

Perde in casa la Piccardo che subisce la forza della capolista ancora imbattuta. Parte bene la squadra di casa che ci prova con Notari, ma Gibertini è attento e para. Il vantaggio dei biancogialli arriva al 17’ con Bertetti che in tap in infila in rete una punizione calciata da Zito.

Poco dopo colpo di scena quando una lite genera le espulsioni di Gibertini e Sanè. La partita diventa nervosa, ma la primo minuto di recupero prima dell’intervallo gli ospiti raddoppiano ancora con Bertetti che trasforma un assist di Timperio. Nella ripresa i modenesi controllano il vantaggio e i parmensi non riescono a sfondare.