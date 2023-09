Promozione, Girone A: domani la prima giornata per le sei parmensi

Al via domani il campionato di Promozione per le sei parmensi del Girone A. Dopo il turno di Coppa Italia Minetti della settimana scorsa che ha già dato il via ufficiale alla stagione, domani si parte con la prima giornata di campionato che vedrà tutte le squadre in campo alle 15.30.

C’è già aria di derby per Felino e Noceto, due società ambiziose, che si affronteranno già alla prima. Il Carignano giocherà in casa ospitando il Carpaneto Chero, mentre il Fornovo Medesano attenderà al ‘Maniforti’ il Luzzara per cercare di partire subito col piede giusto.

Trasferte per Il Cervo e la neopromosssa Real Sala Baganza che giocheranno rispettivamente in casa del Campagnola e della Pontenurese. Le altre partite di giornata saranno Alsenese-Gotico Garibaldina, Bobbiese-Sammartinese, Boretto-Riese e Castellana Fontana-Sarmatese.