Promozione, Girone A: tanti scontri diretti nel sedicesimo turno

Classifica cortissima nel Girone A di Promozione, con il Carignano che si trova a metà classifica e dista tre punti dai play off e due dai play out e aprirà la sedicesima giornata di campionato sabato alle 15.00 contro il Real Sala Baganza per uno scontro diretto, in questo caso scontro salvezza.

Il Cervo, attualmente fanalino di coda della classifica, sarà ospitato invece dalla Bobbiese che lotta per le zone alte, mentre per il Felino c’è il big match casalingo contro la Gotico Garibaldina. Il Fornovo Medesano cercherà di rimanere dentro ai play off andando sul campo della Pontenurese che si trova nel limbo di metà classifica, infine il Noceto proverà ad insidiare la FFM giocando contro un Boretto che cerca punti salvezza.

Sugli altri campi si giocheranno poi Alsenese-Luzzara, Campagnola-Carpaneto Chero, Castellana Fontana-Riese e infine Sammartinese-Sarmatese.