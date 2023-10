Promozione, Girone A: Sala Baganza-Noceto, derby in anticipo

Due anticipi in programma in questo weekend di calcio per il Girone A di Promozione. In campo la capolista Gotico Garibaldina che ospiterà il Carpaneto Chero sabato alle 15.00; stesso orario anche per il derby parmense tra il Real Sala Baganza, migliore tra le squadre della provincia, e il Noceto che deve invece tirarsi su il prima possibile.

La settima giornata proseguirà poi domenica alle 15.30 con le altre quattro parmensi che hanno come obiettivo quello di rialzarsi dopo la un avvio di stagione molto altalenante. Solo il Felino, tra le quattro, arriva da una vittoria e tornerà a giocare in casa ospitando il Boretto che per ora naviga appena fuori dalla zona play out.

Fornovo Medesano, nonostante le ambizioni, che deve prendere ancora il ritmo giusto e che tra le mura amiche affronterà la Riese che segue a soli due punti in classifica e che cercherà il sorpasso. Anche il Carignano arriva da un passo falso e giocherà in casa contro la Bobbiese, diretta concorrente nel cercare di rimanere nelle prime cinque posizioni.

Scontro diretto anche per Il Cervo che è ancora ultimo a cinque punti, pari ad altre quattro squadre tra cui l’avversario di giornata, ovvero il Luzzara. Sugli altri campi si giocheranno Alsenese-Castellana Fontana, Campagnola-Sarmatese e Pontenurese-Sammartinese.