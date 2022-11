Promozione, Girone A: derby salvezza nell'anticipo del sabato

Parte con il derby salvezza la decima giornata del Girone A di Promozione: sabato alle 15, in anticipo, si giocherà infatti Solignano-Team Traversetolo. Domenica alle 14.30 sono in programma tutte le altre partite, con due big match cruciali: la capolista Pontenurese sarà ospite del Tonnotto ora quarto in classifica, mentre il Carignano secondo giocherà in casa della Gotico Garibaldina ora terza.

Il Terme Monticelli proverà a buttarsi in mezzo alle prime quattro giocando in casa de Il Cervo che cerca invece punti salvezza. Scontro diretto anche tra Fornovo Medesano e Bobbiese, divise solo da un punto alle spalle dei play off. Il Noceto cercherà di proseguire la sua risalita in casa del Carpaneto Chero, mentre il Felino non dovrà sbagliare lo scontro diretto salvezza in casa del Vigolo Marchese. Infine sarà scontro salvezza anche tra Alsenese e Brescello.