Promozione, Girone B: Terme Monticelli in casa di un Castellarano in gran forma

Devono rifarsi dopo le sconfitte della scorsa settimana le due parmensi del Girone B di Promozione: il Sorbolo, che ha perso contro il Fabbrico, andrà in trasferta in casa della Vianese che ha Battuto per 2-1 il Terme Monticelli a domicilio. I biancazzurri invece saranno ospiti del Castellarano che mercoledì in Coppa Italia ha rifilato cinque reti al Castelvetro, squadra modenese di Eccellenza e che in campionato arriva dalla vittoria esterna contro il Brescello. Le altre gare di giornata saranno Boretto-Guastalla, Fabbrico -Scandianese Casalgrandese, Luzzara-Riese, Montecchio-Brescello e Vezzano-Baiso Secchia.