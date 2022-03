Promozione, Girone B: Terme Monticelli vicino alla salvezza, Sorbolo torna alla sconfitta

Giornata di festa per il Terme Monticelli che, vincendo il derby del Girone B di Promozione, si è portato a soli tre punti dalla salvezza diretta, approfittando della sconfitta della Vianese sestultima, per mano del Baiso Secchia. Al Sorbolo invece tornano gli incubi della retrocessione senza play out, essendo rimasto ultimo con 9 punti, cinque in meno rispetto alla penultima, il Luzzara, che ieri ha perso in casa del Montecchio.

Pareggio importante invece per il Guastalla che ha tenuto la porta inviolata nella sfida contro la Riese; pari anche per il Brescello che ha ottenuto un 1-1 in casa contro la Scandianese Casalgrandese. Il Fabbrico, vincendo in casa del Castellarano, ha riavvicinato il Boretto portandosi ad un solo punto dalla vetta della classifica, approfittando del pareggio della capolista contro il Vezzano.