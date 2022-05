Ravenna - Borgo San Donnino 2 - 0 | Biancazzurri ancora ad un passo dalla retrocessione diretta

Squadra in casa

Squadra in casa Ravenna

Ancora nei guai il Borgo San Donnino che ad una giornata dalla fine del campionato torna a vedere l’incubo della retrocessione diretta. Dopo la sconfitta di oggi contro il Ravenna, i biancazzurri scendono in terzultima posizione, ad un solo punto dal Sasso Marconi che è penultimo e primo delle due retrocesse senza passare dai play out.

La partenza del Ravenna è fulminante e già al 2’ arriva il vantaggio quando Spinosa calcia un corner trovando la testa di Antonini Lui che indisturbato, da pochi passi, la mette in rete. Sono i giallorossi a comandare il gioco e i borghigiani stentano ad uscire dalla propria area. Prova un paio di sortite poi la squadra di Nicolini, senza però spaventare i padroni di casa che dopo la mezzora ricominciano a spingere e trovano il raddoppio al 42’ con Guidone che entra in area servito da Podestà, salta Frattini e mette in rete a porta vuota.

Nella ripresa il Borgo entra più determinato e conquista un calcio di rigore al 53’ per fallo di Nagy su Mehmetaj, ma Vecchi va sul dischetto e si fa parare il penalty da Botti. I padroni di casa hanno poi alcune occasioni per chiudere il match con il tris, ma le mancano e il risultato finale è 2-0.