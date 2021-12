Real Formigine - Felino 1 - 0 | Rossoblù battuti nel modenese

Ancora una vittoria per il Real Formigine nell’ultima giornata del girone di andata contro un Felino che nonostante le buone prestazioni non riesce a trovare punti e rimane in grande difficoltà in classifica. A causa del terreno sono stata poche le occasioni limpide da gol e il match è stato sostanzialmente in equilibrio fino al 65’ quando Caselli ha conquistato un calcio di rigore che è stato poi trasformato da Habib. I parmensi hanno cercato di reagire e di cercare almeno il pareggio senza però riuscire a impensierire davvero gli avversari.