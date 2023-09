Real Sala Baganza - Futura Fornovo Medesano 0 - 1 | Decisiva una punizione

Derby in casa del Real Sala Baganza per la Futura Fornovo Medesano nella quarta giornata di Promozione. Primo tempo a bassi ritmi, poi alla mezzora è il Fornovo a passare in vantaggio con calcio piazzato di Bernardini, sponda di Diakitè e tap in vincente di Crescenzi.

Il Real Sala Baganza ci prova con due belle occasioni respinte entrambe da un ottimo Corradi. Nel secondo tempo il Medesano spreca tante occasioni, poi a metà della ripresa gli ospiti rimangono in superiorità numerica per l'espulsione dell’ultimo difensore; sul calcio piazzato successivo Bernardini colpisce anche una traversa, poi comincia l'assedio finale del Real Sala Baganza con Corradi che salva il risultato.