Il cambio in panchina non ha portato al risultato per il Terme Monticelli che ha perso in casa della Riese per 1-0. La partita si mette subito male per i parmensi che al 2’ rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Borchini che commette fallo su Fantastico lanciato in porta. Riescono nonostante questo a resistere gli uomini di Liperoti che arginano tutte le occasioni degli avversari a cui viene anche annullato un gol al 58’. Al 77’ il Terme Monticelli deve soccombere quando Borghi calcia bene una punizione che finisce a Fantastico il quale in spaccata trova il gol che non lascia più scampo ai parmensi.