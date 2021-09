Sonora sconfitta per il Tonnotto che inaspettatamente cade in casa nel match contro l’Alsenese. I parmensi, vincenti per 3-0 in trasferta contro la Viarolese domenica scorsa, hanno subito addirittura quattro reti in casa senza riuscire a segnarne neanche una. L’occasione per rifarsi si presenta già domenica prossima in casa del Fornovo che oggi non ha sfigurato contro il Castellana nonostante la sconfitta.