Salsomaggiore - Ravenna 1 - 3 | Incubo senza fine per i salsesi

Squadra in casa Salsomaggiore

Niente da fare per il Salsomaggiore che al ‘Francani’ incassa un’altra sconfitta per mano del Ravenna. All’intervallo i termali sono già sotto di due reti: al 9’ è Abbey che sblocca il risultato da distanza ravvicinata e su suggerimento di Ndreca. Poi al 45’ è lo stesso Abbey a servire in profondità Grazioni che di potenza batte ancora la difesa di casa ed è 0-2.

Parte bene però nella ripresa il Salso che accorcia le distanze con Ziliotti che recupera un pallone buttato in mezzo da Bernasconi e con un diagonale batte Venturini. Solo cinque minuti più tardi però il Ravenna allunga nuovamente e chiude la partita con Guidone che di testa manda in rete un corner. All’80’ la squadra ospite conquista anche un calcio di rigore che viene però parato da un ottimo Frattini, bravo anche sulla ribattuta. IL risultato però ormai è deciso.