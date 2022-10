Sant'Angelo - Salsomaggiore 0 - 0 | Reti inviolate e poche emozioni

Pari a reti inviolate al termine di un match poco emozionante tra Sant’Angelo e Salsomaggiore: i padroni di casa non vinceva dalla prima in campionato e hanno già rimediato quattro sconfitte, mentre i termali per ora hanno conquistato solo quattro punti in altrettanti pareggi.

Nel primo tempo a giocare sono stati i padroni di casa che hanno cercato qualche tiro da fuori senza successo. Nella ripresa invece non c’è stata nessuna giocata degna di nota, per un finale che ha rispecchiato pienamente l’andamento della gara.