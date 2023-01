Serie A femminile, Milan - Parma 2 - 0 | Crociate ancora sconfitte

Un’altra confitta per le crociate che provano a giocarsela alla pari sul campo del Milan, tirando in porta ben quattro volte senza mai però riuscire a mettere la palla in rete. Le rossonere invece tirano appena una volta in più, ma trovano due gol che decidono la partita.

A sbloccare il risultato è stata Piemonte al 44’, momento in cui le parmensi hanno perso un po’ di speranze quando mancavano pochi istanti a concludere il primo tempo a reti inviolate. Nella ripresa poi la squadra di casa ha cominciato a spingere per chiuderla il prima possibile e al 58’ è arrivata la rete di Arnadottir che ha definitivamente messo in ghiaccio il risultato.