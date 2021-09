Borgo San Donnino, ecco il calendario: si parte col Mezzolara

Inizierà ufficialmente il 19 settembre alle 15 il campionato del Borgo San Donnino che debutterà sul campo del Mezzolara in questa storica annata in Serie D. Saranno sette i turni infrasettimanali, per ora in programma nel pomeriggio. A partire dalla gara del 31 ottobre le gare si giocheranno alle 14.30 e così fino alla gara del 20 marzo compresa, per poi tornare alle 15 e chiudere con le ultime due partite in programma alle 16. Il campionato si chiuderà il 15 maggio in casa contro il Progresso e vedrà una sosta dal 22 dicembre al 9 gennaio per le vacanze di Natale, una sosta nel fine settimana del 13 marzo per il Torneo di Viareggio e l’ultima sosta il 17 aprile per festeggiare la Pasqua. Ecco il calendario completo dei barghigiani:

1 Mezzolara - Borgo San Donnino 19/09/21 (ritorno 16/01/22)

2 Borgo San Donnino - Real Forte Querceta 26/09/21 (ritorno 23/01/22)

3 Fanfulla - Borgo San Donnino 03/10/21 (ritorno 30/01/22)

4 Borgo San Donnino - Correggese 06/10/21 (ritorno 02/02/22)

5 Alcione Milano - Borgo San Donnino 10/10/21 (ritorno 06/02/22)

6 Borgo San Donnino - Aglianese 17/10/21 (ritorno 13/02/22)

7 Athletic Carpi - Borgo San Donnino 20/10/21 (ritorno 16/02/22)

8 Borgo San Donnino - Rimini 24/10/21 (ritorno 20/02/22)

9 Seravezza Pozzi - Borgo San Donnino 31/10/21 (ritorno 27/02/22)

10 Borgo San Donnino - Ghiviborgo VDS 07/11/21 (ritorno 06/03/22)

11 Sasso Marconi - Borgo San Donnino 14/11/21 (ritorno 20/03/22)

12 Borgo San Donnino - Lentigione 21/11/21 (ritorno 27/03/22)

13 Prato - Borgo San Donnino 28/11/21 (ritorno 03/04/22)

14 Borgo San Donnino - Bagnolese 05/12/21 (ritorno 10/04/22)

15 Tritium - Borgo San Donnino 08/12/21 (ritorno 14/04/22)

16 Borgo San Donnino - Forlì 12/12/21 (ritorno 24/04/22)

17 Sammaurese - Borgo San Donnino 19/12/21 (ritorno 01/05/22)

18 Borgo San Donnino - Ravenna 22/12/21 (ritorno 08/05/22)

19 Progresso - Borgo San Donnino 09/01/22 (ritorno 15/05/22)