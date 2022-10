Solignano - Carpaneto Chero 0 - 2 | I parmensi perdono anche lo scontro diretto

Niente da fare per il Solignano che rimane fermo ad un solo punto in classifica dopo la sconfitta casalinga maturata questo pomeriggio nel quarto turno del Girone A di Promozione. La giornata poteva essere quella giusta per cercare punti dal momento che la sfida era contro un’altra neopromossa, il Carpaneto Chero, che si è invece imposto per 2-0 grazie ad un’autorete dei padroni di casa e alla rete al 5’ di Peretti.