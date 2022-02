Sorbolo - Brescello 2 - 2 | I rossoblù trovano continuità con un buon pareggio

Buon pareggio per il Sorbolo che dà continuità alla vittoria di domenica scorsa: contro il Brescello termina 2-2. Il vantaggio è degli ospiti che al 6’ trovano già la via del gol con Martinez, ma i rossoblù reagiscono bene e al 23’ riescono a pareggiare con Miceli. Ancora Martinez poi si fa vedere in avanti al 44’ e riporta in vantaggio i reggiani che, andando a segno a pochi minuti dall’intervallo, sperano di tagliare le gambe ai padroni di casa. Invece nella ripresa i parmensi continuano a cercare insistentemente la rete del pareggio che arriva all’84’ con Bacchini che regala un punto ai suoi.