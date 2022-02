Tonnotto San Secondo - Futura Fornovo Medesano 2 - 0 | Vittoria "di testa" per i tuttineri

Continua la marcia del Tonnotto San Secondo che vince anche il derby contro il Futura Fornovo Medesano e rimane in vetta insieme al Castellana Fontana. Gli ospiti affrontano i tuttineri a viso aperto, cercando di fare il proprio gioco e giocando in equilibrio fino al 46’ del primo tempo quando Pessagno di testa gira in rete un corner e porta in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa il Fornovo Medesano cerca di concedere meno spazi e di provare a ripartire, ma all’80’ arriva il raddoppio di Lorenzi che, a sua volta di testa, infila la porta spingendo in rete un bel traversone arrivato dalla sinistra.