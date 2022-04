Vianese - Terme Monticelli 0 - 1 | i biancocelesti volano e possono sognare in grande

E’ aperto a tutte le possibilità il finale di campionato per il Terme Monticelli che, dopo una lunga serie di risultati utili maturati in questo 2022, si è portato due punti sopra alla zona play out e ad un solo punto di distanza dalla zona play off. Oggi i biancocelesti hanno conquistato tre punti importantissimi in casa della Vianese sbloccando il risultato nel primo tempo con Bonini al 38’. I termali sono riusciti poi a resistere fino al triplice fischio e ora nelle ultime quattro partite sarà importante non mollare per pensare di poter anche sognare.