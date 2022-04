Viarolese - Futura Fornovo Medesano 3 - 4 | La tripletta di Capocasa stende i padroni di casa

Vince il Futura Fornovo Medesano in casa della Viarolese al termina di una partita molto aperta e combattuta. A passare in vantaggio sono i padroni di casa al 3’ con Belfanti che calcia da fuori e infila il pallone nel sette. Solo due minuti più tardi Peracchi viene atterrato in area ed è rigore per la Viarolese: sul dischetto va Didiba che non sbaglia e le cose sembrano finalmente mettersi bene per una volta per il fanalino di coda del Girone A di Promozione.

Al 10’ cambia però ancora il punteggio e questa volta sono gli ospiti ad accorciare le distanze con Ferrari che anticipando il portiere tocca in rete per il 2-1. Il pareggio del Fornovo arriva poi al 45’, sullo scadere del primo tempo, con Capocasa che riceve a centro area e batte il portiere di casa. Nella ripresa scende in campo più motivata la squadra di Valenti e al 57’ ribalta il risultato ancora con Capocasa.

Quattro minuti più tardi Capocasa si porta a casa il pallone segnando una tripletta personale che vale il 4-2 per gli ospiti. Prova a rientrare in partita la Viarolese con un bel colpo di testa di Guidetti al 70’, ma i padroni di casa non trovano più lo spunto per riportarsi sul pareggio e il match termina 3-4.