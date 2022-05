Vigolo Marchese - Langhiranese 2 - 2 | Il pareggio condanna i grigiorossi alla retrocessione

Retrocessione per la Langhiranese che lotta contro il Vigolo Marchese, ma non riesce ad evitare il peggio. Il doppio pareggio dopo andata e ritorno (con tanto di supplementari) condanna i grigiorossi ad abbandonare la Promozione. Partono bene i piacentini che spingono fin dai primi minuti senza però trovare il vantaggio e gli ospiti piano piano crescono.

Pericoloso Ferrari su corner di Dalla Fiora, ma Taino para. Sfiora poi la rete Sutera, ma al 42’ è il Vigolo Marchese a passare in vantaggio con Corbellini che trova una prodezza personale. Nel finale di primo tempo i grigiorossi si vedono anche annullare un gol per fuorigioco. Nella ripresa la Langhiranese si butta in avanti in cerca del pareggio che arriva al 75’ quando Cittadino spizza un corner di Mazzera e trova Aracri che la mette in rete.

Nel finale i parmensi colpiscono anche un palo, ma si va ai supplementari. Il primo extra time è molto combattuto con Xeka che sbaglia il match point, ma il risultato non cambia. E’ solo al 108’ che Nogueira riporta avanti i piacentini in contropiede e a nulla serve la rete di Xeka al 115’ in mischia.