Il Parma e Osorio avanti insieme: rinnovo fino al 2025

Prosegue la politica dei rinnovi in casa Parma. Questa volta è toccato a Yordan Osorio, difensore venezuelano che ha trovato l'accordo per allungare il suo contratto con i crociati fino al 2025. Come avevamo raccontato qui, il club ha esercitato l’opzione che aveva per estendere di un anno il rapporto con il 30enne centrale di Barinas, a prescindere da come finirà la stagione. Osorio fin qui ha messo insieme 14 partite tra Campionato e Coppa Italia, 6 di queste le ha giocate con la fascia di capitano al braccio. È reduce da una bella prova a Marassi contro la Sampdoria, dove ha formato la coppia centrale con Botond Balogh a protezione di Chichizola. Dopo qualche giorno di dialogo tra le parti è arrivato il via libera. Per lui un anno in più con un piccolo ritocco dell'ingaggio.

Osorio, tra i primi acquisti dell'era Krause, può ormai considerarsi un parmigiano d'adozione. Vive in uno dei borghi più suggestivi di Parma, in pieno centro, ha sposato la cultura della città e si trova bene in mezzo a un popolo - quello crociato - che fa sentire il suo affetto in maniera coinvolgente soprattutto al Tardini. Arrivato dal Porto a ottobre del 2020, è tra quelli che ha risentito maggiormente del trasferimento in un altro calcio in un'annata particolare per il Parma, cominciata con Liverani e finita con D'Aversa. Appena sbarcato in Italia è stato frenato dal Covid che ha rallentato la sua marcia di inserimento nella nuova realtà. Il suo primo anno al Parma è finito male: 24 presenze e la retrocessione in Serie B. Con la maglia crociata ha collezionato, in tutte le competizioni, 85 presenze. Oggi è diventata una presenza importante nello spogliatoio di Fabio Pecchia e il rinnovo ne è la prova. Non rappresenta di certo una prima scelta, ma un calciatore con personalità e con l'esperienza come quella di Osorio servirà sicuramente a bilanciare gli umori nel gruppo. Pilastro del Venezuela che si gioca l'accesso al Mondiale, Yordan continuerà a difendere i colori gialloblù almeno fino al 2025.