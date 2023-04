Parma, vittoria d'oro: dall'uovo spunta Camara

Il Parma vince e consolida la sua posizione in zona playoff. Seconda vittoria consecutiva per i crociati, nel segno di Camara al terzo gol in campionato. L'ultima doppia gioia 25 partite fa, a cavallo di settembre e ottobre. Raccolto il massimo con il minimo sforzo, tre punti d'oro a fronte di una prova attenta con pochissimi acuti e zero sofferenze che vale un sesto posto in classifica, in attesa di Pisa e Cagliari. Va via lisca la Pasquetta passata lontano da casa, condita da una vittoria pesantissima targata Camara che ha proprio nel Cittadella il bersaglio preferito. Tra quattro giorni ci sarà il Modena, per un derby che vale già tantissimo.

Pecchia sceglie Camara che non giocava titolare dalla gara di Cagliari (con gol) di inizio dicembre. L’ivoriano comincia da trequartista dopo due panchine consecutive, ha il compito di creare lo spazio per Vazquez e compagni che attaccano a turno la profondità. Il tecnico del Parma, che fa della duttilità un argomento chiave del suo credo tattico, gli chiede di svariare su tutto il fronte con il compito di tamponare in fase di non possesso. Nella prima mezz’ora Drissa è un fattore: suo il primo tentativo della partita, una botta da fuori che serve a mandare un messaggio al match; suo il gol del vantaggio crociato su sesto assist stagionale del Mudo Vazquez, e suo lo zampino anche nell’occasione che porta il Parma vicino al raddoppio con Estevez che calcia dopo essere arrivato a rimorchio. Ah: da segnalare anche il suo destro che termina sul palo, da posizione defilata. Autentico mattatore di una prima parte segnata dalle sue giocate e dallo sviluppo del Cittadella che si affida alla palla lunga per Maistrelli, quasi mai accompagnato dal resto della truppa di Gorini, un po' pigra sulla seconda palla. Il Citta però protesta: prima del secondo gol dell'ivoriano che ha un conto aperto con i veneti (terzo centro in campionato, il quarto in stagione), al quarto d’ora Antonucci viene steso da Estevez che prende pallone e gamba nel tentativo di liberare l’area di rigore. Lungo consulto al Var che vede, prima del tocco dell’argentino, un fallo su Franco Vazquez nella stessa azione. Sul ribaltamento di fronte, l’ivoriano griffa la partita con un tocco gentile che spiazza Kastrati su invito di Vazquez e indirizza la gara. Prima del gol, Drissa era stato un fattore, riuscendo a catalizzare un sacco di palloni e dimostrandosi per il Parma un giocatore chiave nello scacchiere di Pecchia. È l’episodio più importante di un primo tempo al ribasso nel pomeriggio di Pasquetta.

Esce Embalo, dentro Ambrosino con il Cittadella che gioca sulla palla spizzata da Maistrello per il nuovo entrato. Il Cittadella prova a dominare la partita, fisicamente il Parma è più prestante e sulla palla lunga soffre poco. Solo una volta trema quando Chichizola legge male il traversone perché in ritardo, lasciando Maistrello libero di colpire. Fuori. Entrano Man e Hainaut per Zanimacchia e Benek: esterni freschi per il Parma che ha abbassato il baricentro lasciando troppo l'iniziativa ai padroni di casa. Pecchia lascia il controllo agli avversari senza rischiare tanto, ma non riesce a ripartire con convinzione. Man ha l'occasione di chiudere la partita, ma non è conceto e sbaglia l'ultima rifinitura. Dall'altro lato la squadra di Pecchia neanche rischia più di tanto: la trama del Citta è pressoché identica e leggibile. Punte che scattano in profondità, decisiva la seconda palla sulla quale devono arrivare i a rimorchio i giocatori di Gorini, che si affida anche a Magrassi, nel tentativo di appesantire il reparto. Sua la girata che finisce fuori di poco. Non succede nient'altro. Il Parma amministra e vince con merito, rischiando zero e portando a casa tre punti d'oro.