Ghiretti, è oro ai Mondiali di Manchester: "Ancora sul gradino più alto"

Giulia Ghiretti protagonista ai Mondiali di nuoto paralimpico: la nuotatrice parmigiana ha conquistato la medaglia d'oro con il miglior tempo nella finale dei 100 rana SB4 con 1.50.64. "Ancora sul gradino più alto", ha scritto la Ghiretti sui social, per festeggiare il nuovo traguardo.

Esulta anche Michele Guerra che, sempre via social, si complimenta con l'atleta parmigiana: "Giulia Ghiretti ancora una volta d’oro. Tre sere fa era con noi alla cena benefica per la Romagna e il giorno dopo sarebbe partita per i Mondiali di nuoto di Manchester. Stasera è più veloce della Cina, sempre oltre ogni attesa, con una città che si ritrova per lei davanti alla televisione. Siamo orgogliosi di te, Giulia”. I suoi prossimi appuntamenti saranno i 50 farfalla e i 200 misti.