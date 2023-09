In 3.500 per la 25esima Parma Mezza Maratona by CFC Reale Mutua

Cristian Ciobanu (Cus Parma) e Laura Restano (Atletica Mondovì) sono il re e la regina della Parma Mezza Maratona by CFC Reale Mutua rispettivamente con i tempi di 1h10'14''e 1h29''39''. Ad aggiudicarsi la 10 Km sono stati Kushtrim Torozi (Css Leonardo da Vinci) ed Evgeniia Taubert (Battaglio Cus Torino Atletica) Il trofeo Guido Sani, dedicato allo storico cantore della corsa per eccellenza di Parma, è andato ai cussini: Nicolò Fontana e Carlotta Camorali. Anche quest’anno la manifestazione si è confermata un vero successo, ma con una soddisfazione extra: spiega il presidente del Cus Parma, Michele Ventura. Evento che ha visto complessivamente la partecipazione di oltre 3500 partecipanti a cui si aggiungono i 600 piccoli grandi atleti che venerdì hanno invaso il Campus Universitario per la Errea’ Parma Kids . Non solo sport – La Parma Mezza Maratona non è stata solo una corsa, ma molto di più. Il ricavato della 5km Corri per la vita, a cui hanno partecipato circa 1000 persone, verrà interamente devoluto all’Associazione benefica Case Sottane. Durante le gare, sono stati impegnati oltre 500 volontari. Oltre al controllo del percorso e al coordinamento delle partenze scaglionate, i volontari hanno gestito la segreteria, l’area ristoro, il deposito borse. Sono uomini e donne appartenenti a diverse associazioni della nostra città e ancora le sezioni sportive del CUS Parma e lo staff di Giocampus. Oltre naturalmente a tanti amici che in forma personale hanno dato. Un ringraziamento anche a Comune di Parma ed in particolare alla Polizia Municipale che unitamente a tutte le forze dell’ordine hanno garantito la sicurezza lungo il tracciato. ?edizione>