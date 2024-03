Mihaila dal ritiro della Nazionale: "Serie A? Siamo all'80%"

Valentin Mihaila ha messo la firma sull'ultimo successo del Parma. Sul 2-1 inflitto alla FeralpiSalò ha messo il timbro con una giocata bellissima, in combinazione con Bonny. Il rumeno ha segnato 4 gol in questo campionato, lo stesso numero di reti realizzate sommando le precedenti due stagioni in Serie B ed è tornato a recitare un ruolo da protagonista nelle rotazioni di Fabio Pecchia: "Sono felice di stare bene fisicamente, quest'anno non ho avuto infortuni da quando è iniziato il campionato. Questo mi rende felice. E poi sicuramente i risultati che ho ottenuto sul campo, sia a livello personale che con la squadra, visto che siamo al primo posto, mi rendono ancora più felice. Sento la fiducia, il morale è alto e arrivo in Nazionale con grande spirito", ha detto Mihaila a Orange Sport. Il rumeno ha spiegato come il più sia ormai fatto, in chiave promozione. "Diciamo che siamo all'80%. Ho giocato il primo anno in Serie A con il Parma, poi sono retrocesso, sono andato all'Atalanta in prestito senza riuscire a impormi e a giocare tanto. Ma sono contento, siamo vicini alla promozione e spero di raggiungerla al più presto e giocare belle partite in Serie A". Con la maglia del Parma.