Vigilia contro il Modena, Pecchia: "Non ho mai perso la fiducia nella squadra"

"Giocare per vincere", fino al 19 maggio. Solo allora la squadra può alzare lo sguardo e fare un resoconto. "La partita di andata ci ha fatto male, ha lasciato il segno. Domani sarà una gara complicata, contro una squadra che fa bene le due fasi. Affrontiamo una squadra esperta, che sa fare le cose con qualità. Gruppo che va avanti dall'anno scorso, ordinato sia in palleggio che in verticalità. Tanti giocatori non di primo pelo che sanno come vivere e gestire la partita". Fabio Pecchia è apparso più sicuro rispetto a qualche uscita fa. Lo vedi dall'atteggiamento del corpo, dallo sguardo attento e concentrato. Lui, come ha detto in conferenza, la fiducia in questo gruppo non l'ha mai persa. E a maggior ragione adesso ci crede più di prima: il Parma vuole essere protagonista.

Poco importa se non c'è stato tanto tempo per recuperare rispetto all'ultima partita. La cosa che conta è che dopo una vittoria anche l'umore è diverso e vincere aiuta anche a distendere i nervi durante la settimana. "Per me è un vantaggio perché anche la gestione dal punto di vista mentale è più semplice - spiega l'allenatore in conferenza stampa. Ormai quella che conta è la partita di domani contro il Modena. Mancano 36 ore, a oggi tutto bene. Rientra Buffon, rientra dopo la squalifica Bernabé: tutto il gruppo è a disposizione. Se il Parma è più pratico? Ci sono momenti che acquisisci giocando, che migliori e poi cambia anche l'atteggiamento della squadra avversaria. Il Cittadella ha rinunciato a giocare, ma ha numeri in palleggio e ripartenza, che con noi non ha voluto fare. Sono qualità che la squadra ha e sta dimostrando. Siamo stati solidi, abbiamo fatto gol e abbiamo avuto altre 3/4 palle gol. In questo momento è così ma domani sarà una partita ancora diversa". Il clima derby ha accompagnato tutta la settimana del Parma. "I giocatori sono consapevoli dell'importanza della partita di domani, del tipo di gara, del clima che c'è intorno. Di quanto sia bello e sentito. Io non ho mai perso la fiducia e tutti insieme con l'ambiente e i ragazzi affrontiamo questo periodo. Alziamo lo sguardo al 19 maggio. Adesso siamo su una giostra e chi ha più energie mentali e fisiche, chi ha lavorato bene e ha avuto una crescita riesce a incidere in questo periodo. Squadra esperta, che sa fare le cose con qualità. Gruppo che va avanti dall'anno scorso, ordinato sia in palleggio che in verticalità. Tanti giocatori non di primo pelo che sanno come vivere e gestire la partita".

C'è una nota stonata in questo coro che sta ritrovando armonia, Dennis Man: "Per me questo fa parte della nostra professione. Ora dobbiamo tenere alta l'onda, ci sono momenti di forma straordinaria e momenti in cui tutto questo sembra svanire. Ma è in quel momento che io continuo ad avere fiducia in Dennis, perché lo vedo lavorare tutti i giorni. Lui in primis aspetta e spera di poter fare qualcosa di diverso. Abbiamo fiducia di tutti e abbiamo bisogno di tutti, perché hanno giocato tutti, a parte Santurro. Camara? È in grado di ricoprire più ruoli, sa fare le sue cose e si adatta subito dal punto di vista tecnico e tattico alla gara".