Nuovo Tardini, avanti con fiducia: il sì è atteso per metà marzo

Tra qualche ora, il Parma depositerà i 150 documenti che la Conferenza dei Servizi ha chiesto a integrazione del complesso e vasto progetto di riqualificazione dello Stadio Tardini. Si tratta di risposte su aspetti cantieristici, legati alla messa in sicurezza del cantiere, alla protezione delle falde acquifere, alla profondità degli scavi. La parte più corposa del faldone riguarda invece la ValSat, la Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale a cui bisogna rispondere quando sul tavolo ci sono progetti così importanti. La scadenza dei termini per presentare la documentazione è fissata per il 19 febbraio e il Club sta approntando la strategia per adempiere a quelli che sono i suoi obblighi circa il completamento delle integrazioni richieste. Mancherebbero solamente alcuni dettagli al dossier integrativo, dopo di che tutto sarà nelle mani della Conferenza dei Servizi, chiamata a valutare le integrazioni sui 150 punti messi in discussione e a dare, dopo 30 giorni a decorrere dal 19, una risposta. Il sì definitivo, con la dichiarazione di pubblica utilità del progetto, è atteso entro metà marzo. Nelle prossime settimane arriverà in città anche il presidente Kyle Krause che, da quando è alla guida del Parma, sta vivendo certamente il suo periodo migliore. Sia perché la sua squadra veleggia in testa alla classifica e si avvicina, gara dopo gara, all'obiettivo della promozione, sia perché c'è grande fiducia sul tema Stadio. Una fiducia condivisa da parte di tutti gli enti coinvolti in un progetto completamente finanziato in forma privata. Un investimento che supera i 130 milioni di euro e che, dal giorno zero, ricorre nei sogni del magnate americano con una certa frequenza.