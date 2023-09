Parma, arriva il bello: cinque partite in venti giorni per capire se sei da A

Cinque partite in venti giorni, quindici punti a disposizione. Tre trasferte contro Catanzaro, Cremonese e Venezia, due gare in casa con Sampdoria e Bari. Il campionato del Parma entra nel vivo con Fabio Pecchia e i suoi ragazzi che si avvicinano alla prima verifica dell’anno. Questo periodo complesso dirà molto sulla qualità della rosa, sulle ambizioni dei crociati e sul processo di miglioramento che è indubbiamente in atto in un Parma che ha la striscia di imbattibilità più lunga della Serie B. Sono dodici i risultati utili consecutivi nella regular season per 31 punti raccolti in totale. Meglio del club di Krause, tra i cinque maggiori campionati, solo il Manchester City di Pep Guardiola (32 punti nelle ultime 12). Nelle ultime 14 partite (PlayOff compresi) il Parma ha perso solo una volta. L’ultima sconfitta dei crociati in campionato risale al mese di marzo: fu il Como di Moreno Longo a impartire una severa lezione alla squadra di Pecchia che, da allora, si è rimessa in piedi e sembra essere cresciuta anche nell’animo: la bruciante eliminazione ai PlayOff per mano del Cagliari, nel doppio confronto, sembra aver fortificato anche la corazza di una squadra giovane sì ma con più consapevolezza nei suoi interpreti. Nella settimana che introduce il Parma verso il primo periodo importante della stagione, Fabio Pecchia sarà chiamato a dare spazio a tutti. Vediamo la situazione reparto per reparto.