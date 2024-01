Parma-Ascoli 1-1 LE PAGELLE | Bernabé e Man, si riparte da loro

Ecco le pagelle di Parma-Ascoli 1-1.

Chichizola 6 - Inoperoso per larghi tratti della partita, incassa il gol della domenica da Botteghin che pesca il jolly senza avvisaglie. Decisivo su Adjapong, anche se in fuorigioco.

Delprato 6,5 - Affidabile e solido, sbaglia poco. E trova il gol dell'1-1 con una zampata da opportunista, risolvendo in mischia una situazione delicata. Cuore di capitano.

Balogh 6 - Salva su Giovane (in caso di gol sarebbe intervenuto il Var perché un fuorigioco a inizio azione) e si disimpegna bene su Rodriguez e Mendes.

Circati 6 - Contro Mendes ingaggia un bel duello. Prova a giocare d'anticipo, buone letture e tanta lotta.

Coulibaly 5,5 - Un po' spaesato rispetto alle ultime uscite. Comincia con la carica giusta, sembra vivo e reattivo ma alle volte finisce per perdersi nella confusione. E Pecchia lo lascia in panchina.

46' Di Chiara 5,5 - Pronti via, sbaglia una palla facile da mettere a centro area. Poi si sintonizza sulla partita e riprende la sua corsa a sostegno della squadra.

Hernani 5 - Lento, a tratti poco convinto. Sembra appesantito dalla sosta e finisce per sbagliare appoggi che, per un giocatore del suo livello, dovrebbero essere normale amministrazione.

46' Bonny 5,5 - Pecchia prova a sfruttare la sua fisicità inserendolo nel groviglio di maglie dell'Ascoli. E qualcosa ottiene. Fa a sportellate e lotta senza tirarsi indietro, ma ha troppi uomini addosso.

Estevez 6,5 - Solito direttore d'orchestra, magari non è bello da vedere come può essere Bernabé, ma è altrettanto fondamentale per dare equilibrio alle due fasi. Alterna accanto a sé Hernani, Bernabé e Cyprien. Se non esce mai ci sarà un perché.

Man 6 - Fa le cose migliori del Parma nel primo tempo e nel secondo: molto reattivo, propizia il gol di Benek annullato dal Var oltre a diverse chicche spese sulla strada dei compagni. Solo che se alle volte tirasse invece di portare il pallone o servire il compagno provando a essere più decisivo per conto suo, Pecchia lo ringrazierebbe. Sfortunato a fine gara, quando un suo colpo di testa sbatte sulla traversa.

Bernabé 6,5 - Si alterna tra trequarti e mediana, ma le cose migliori le fa quando è vicino alla porta. L'assist per Delprato è splendido, gli avversari lo picchiano, lui si rialza e ringhia a muso duro. Ha poco spazio, ma da una sua invenzione nasce il pari.

88' Charpentier sv - Protagonista alla fine, quando il suo tiro viene sporcato da Di Tacchio con la mano.

Mihaila 5,5 - Parte bene, sintonizzato sulle frequenze di un Tardini che aspetta la sua redenzione. Manca lui all'appello dei valorizzati da Pecchia. La prima palla gol della partita la crea lui. Gli manca sempre l'ultimo spunto, anche quando fa il falso nove con alle spalle Bonny. Esce per Partipilo.

65' Partipilo 6 - Sfiora il gol su punizione, fa cose buone dando vitalità : da uno come lui ci si attende sempre qualcosa in più.

Benedyczak 5 - Fallisce una palla gol da buona posizione, poi segna ma il Var annulla perché lo pesca in fuorigioco. Da prima punta così così, da esterno non riesce a essere determinante. Gli manca connessione con il resto della squadra.

65' Cyprien 6 - Bellusci mette a rischio il prosieguo della sua partita, ma lui stringe i denti e dà man forte alla mediana.

Pecchia 6 - Trova un Ascoli asserragliato, cerca la chiave sull'esterno dove c'è poco spazio. La squadra arriva bene sulla trequarti ma una volta lì serviva muovere il pallone più velocemente come aveva suggerito alla vigilia. La reazione e il carattere mostrato sono da squadra vera. Ed da qui che deve ripartire, sapendo che le insidie saranno ben peggiori in questo girone di ritorno.