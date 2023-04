Parma, si ferma Osorio

Nel momento di massima spinta per risalire la classifica si è fermato Yordan Osorio. Il difensore venezuelano ha riportato un affaticamento muscolare al polpaccio destro e non ha partecipato alla seduta di allenamento e la sua presenza contro il Cagliari resta in dubbio. Dopo aver perso un tassello importante della sua difesa, Fabio Pecchia trema in vista della delicatissima partita contro il Cagliari. Saranno fondamentali i prossimi giorni per capire come prosegue il quadro medico dell'ex Porto che nel derby con il Modena aveva - seppur con qualche difficoltà - retto il reparto difensivo con Elias Cobbaut. I due erano a lavoro per ritrovare l'intesa, ma all'inizio della settimana che porta alla sfida importantissima con la squadra di mister Ranieri, Osorio si è dovuto arrendere. Se il 28enne venezuelano darà forfait, ecco che al suo posto Pecchia potrebbe rilanciare Botond Balogh, sparito dai radar dopo la partita con l'Ascoli (nella quale ha commesso l'errore decisivo che ha portato al rigore trasformato da Gondo) e ripescato per 8' nella sfida con il Palermo.