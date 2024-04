Parma-Catanzaro 0-2 LE PAGELLE | L'attacco non punge, difesa distratta

Ecco le pagelle di Parma-Catanzaro 0-2

Chichizola 6 - Il Catanzaro gli fa male due volte e lui non può far altro che raccogliere il pallone in fondo al sacco. Sarebbe potuto uscire per evitare l'angolo dal quale è nato il 2-0.

Delprato 5,5 - Anche lui è apparso sottotono. Non è pomeriggio di grandi discese in avanti, Vandeputte gli ha creato qualche preoccupazione. Da centrale ha fatto il suo, con la squadra sbilanciata nel tentativo di trovare il gol dell'1-2.

Circati 5 - Sorpreso alle spalle da Biasci, in occasione del primo gol del Catanzaro. Un po' distratto: altre volte è stato reattivo nel recuperare la posizione, questa volta no.

Valenti 5,5 - Sovrastato da Antonini sul 2-0. Non giocava da un anno, pretendere da lui reattività dopo aver saltato più di 40 gare era complicato. Può tornare utile in questa coda di campionato.

72 Ansaldi 5,5 - Fa il suo, a basso ritmo. Entra per spingere ma non sempre ci riesce a causa della densità che c'è nell'altra metà campo.

Di Chiara 5,5 - Qualche buona chiusura in diagonale, poca propensione a sostenere l'azione nel primo tempo. Lascia a Situm troppa libertà di andare sul sinistro per la palla d'oro a Biasci. Poi accompagna di più nel secondo tempo, senza strafare.

Bernabé 6 - Imbottigliato, pressato e 'maltrattato'. Meglio quando va a giocare più vicino alla porta, ha poco spazio per mettere in moto la sua fantasia, ma cerca comunque di dispensare ordine in mezzo al campo.

Estevez 6 - Filtro un po' sporco, ma comunque efficace. Uomo d'ordine, recupera qualche palla e sporca diverse traiettorie. Il suo lo mette, come sempre.

Man 5 - Primo lampo dopo 9'. Finta su Antonini fuori giri, tiro debole. Poi si fa ipnotizzare in uscita da Fulignati. Dà l'impressione di poter essere il più pericoloso dei suoi ma gli manca il colpo del ko. Pecchia lo toglie al 72', mentre il Parma stava spingendo per provare la rimonta.

72' Camara 5,5 - Qualche guizzo, seppur disordinatamente, porta freschezza alla manovra. Senza incidere.

Hernani 5 - Due partite in una. La prima, nel primo tempo, sottotono come tutta la squadra. Da sotto punta (mezzala senza palla) non incide mai.

60' Sohm 5,5 - La palla che sbatte sulla traversa è emblematica di una giornata storta. Mette cilindri nel motore dei suoi, ma non bastano i muscoli, serve anche lucidità.

Benedyczak 5 - Poca roba anche per lui. Vivarini tiene alti gli esterni costringendo anche lui a fare qualche metro indietro. Non ha quasi mai lo spazio per scatenare la sua corsa poderosa, finendo per essere protagonista solo in una mischia prima di essere sostituito

60' Partipilo 5,5 - Entra morbido, cerca il colpo da biliardo, ma trova un buon Fulignati. Poi si spende per la causa.

Bonny 5 - Una palla filtrante, meravigliosa, per Man. Poi tanta fatica a tenere il pallone e a far valere fisico e tecnica.

46' Charpentier 6 - Ci mette pochissimo per entrare in partita. In 2' fa più di quanto fa il collega che ha sostituito. Due palle gol nitide. Poteva starci il rigore: contatto dubbio in area.

Pecchia 5 - Forse provare con la doppia punta poteva avere un senso. Lasciare Charpentier in mezzo all'area, da solo, a lottare sui palloni alti catapultati in mezzo non ha pagato. Perde in casa dopo 21 risultati utili consecutivi, magari userà la sconfitta per stimolare i suoi.