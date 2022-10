Parma, Filippo Galli non è più il direttore dell'Area Metodologica

Filippo Galli non è più il direttore dell’Area Metodologica del Parma. L’ex gloria del Milan sarebbe stato esonerato il 7 di ottobre - secondo indiscrezioni raccolte da ParmaToday.it -, assieme ai suoi colleghi per via di incomprensioni rispetto alla posizione e al ruolo dell’area metodologica. Il dialogo tra Galli e il Parma si sarebbe incrinato alla fine della scorsa stagione, quando l’Area Metodologica della quale è stato a capo per un anno e mezzo, è stata invitata a rivedere alcuni processi di formazione e allenamento dei giovani crociati in modo da rispondere alle esigenze di un calcio europeo. Nuovi allenamenti, nuovo stile di gioco insomma.

Divergenza di vedute tra nuove e vecchie figure della dirigenza crociata che, alla fine, hanno allontanato i protagonisti e causato la rottura con l’ormai ex direttore dell’Area Metodologica del club che ha sollevato dall’incarico Filippo Galli dopo poco più di una stagione. Nonostante il suo contratto scadesse nel giugno del 2024.